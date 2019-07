25 luglio 2019- 12:02 Alimentare: Pastificio Rana chiude il 2018 con 702 mln di euro (+8,4 %), utile a + 80 %

Verona, 25 lug. (AdnKronos) - E’ stato ancora un anno di crescita per il Gruppo Rana che ha chiuso l’esercizio 2018 con ricavi complessivi pari a 702 milioni di euro. Il dato è in crescita di 8,4 punti percentuali rispetto al 2017. A trainare le vendite è stato principalmente il mercato americano dove l’azienda guidata da Gian Luca Rana ha generato, nel suo sesto anno di presenza Oltreoceano, un fatturato pari a 246 milioni $. Nel corso del 2018, il Pastificio Rana ha confermato la leadership di mercato nella pasta fresca ripiena in Italia e nei principali paesi europei, Francia, Spagna, Germania e Gran Bretagna.Il Gruppo di San Giovanni Lupatoto, per sostenere la domanda commerciale, ha deliberato nel corso del 2018 investimenti per circa 100 milioni euro. Circa la metà di questa cifra è stata destinata a nuove linee di produzione e all’ampliamento degli stabilimenti in Europa, tra i quali quello di Moretta, in provincia di Cuneo, ceduto da Nestlè. L’altra metà è stata destinata alla costruzione del secondo impianto produttivo di Chicago e al rafforzamento delle linee di produzione già attive negli Stati Uniti.