16 ottobre 2019- 09:55 Alimentazione: Conte, 'sviluppo sostenibile eliminando fame'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non potremo realizzare uno sviluppo realmente sostenibile se non saremo in grado di eliminare la fame che continua ad affliggere oltre 820 milioni di persone, soprattuto nel continente africano, e se non riusciremo ad assicurare un accesso universale a diete sane e sostenibili". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Fao alla Giornata mondiale dell'alimentazione.