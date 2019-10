16 ottobre 2019- 17:09 Alimentazione: il 31 p.c. dei veneti è sovrappeso, il 10 % è obeso (3)

(Adnkronos) - “Con questa iniziativa – fa notare l’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin - , la Regione Veneto ha voluto dare avvio a questo importante lavoro di rete finalizzato al benessere delle future generazioni a partire dal momento del concepimento, così come afferma il Piano Sociosanitario 2020-2023. L’alimentazione sana in gravidanza e durante la vita del bambino è la prima forma di prevenzione in assoluto: più riusciamo a far crescere sano un bambino, meno questo piccolo, anche da grande, dovrà aver a che fare con problemi di salute”.L’iniziativa è stata accompagnata appunto da una serie di dati e di valutazioni sulle condizioni della popolazione veneta, a cominciare dallo stato nutrizionale: l’eccesso di peso rappresenta infatti un fattore di rischio rilevante per le principali patologie croniche (cardiopatie ischemiche, alcuni tipi di neoplasia, ictus, ipertensione, diabete mellito) ed è correlato con una riduzione di aspettativa e qualità di vita. Abitudini alimentari ipercaloriche e sbilanciate determinano un eccesso di peso e, di conseguenza, un impatto considerevole sulla salute della popolazione poiché favoriscono l’insorgenza di numerose patologie e/o aggravano quelle preesistenti, riducono la durata della vita e ne peggiorano la qualità.