26 febbraio 2019- 12:49 Alimenti: a Mestre cento piccoli detective a caccia di 'intrusi' nei mercati agricoli (2)

(AdnKronos) - "L'intera struttura di Coldiretti, con personale e dirigenti e' impegnata in corsi di formazione che si affiancano alle battaglie che l'associazione conduce per dare dignita' alla gente dei campi, come quella per l'etichettatura che interessa i cittadini, oppure la petizione #stopciboanonimo - commenta Chiara Bortolas vice presidente nazionale Donne Impresa - c'e' uno staff preparato ad hoc sono i 'tutor della spesa' che illustrano la realta' agricola, prendono letteralmente per mano genitori, figli e danno informazioni sulle proprieta' e caratteristiche dell'agroalimentare". "Protagoniste assolute sono le mamme quelle a cui ci rivolgiamo - precisa Bortolas - da madri stesse nella doppia veste di titolari o coadiuvanti d'azienda agricola perche' cresca la cultura del cibo sano, dell'antispreco, della dieta mediterranea e per fermare l'abuso di fake news che disorientano, alimentando falsi miti".