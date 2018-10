5 ottobre 2018- 15:15 Alimenti: Bauli, richiamo lotto solo in via precauzionale

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Bauli sta conducendo un richiamo "in via del tutto precauzionale" di un lotto di produzione, i croissant '5 cereali a lievitazione naturale con crema e latte', prodotti nello stabilimento di Castel d'Azzano (Verona). Bauli sottolinea come "la tipologia del prodotto in questione (prodotto da forno) sia sottoposto per sua natura ad un processo termico di cottura che rende il rischio di contaminazione microbiologica fortemente improbabile, e questo è comprovato dai risultati delle analisi e dei monitoraggi che Bauli effettua regolarmente su tutti i suoi prodotti". La società ribadisce che "il richiamo è effettuato in via del tutto precauzionale e non riguarda in nessun modo né altri lotti degli stessi prodotti, né altri prodotti a marchio Bauli".