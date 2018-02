ALIMENTI: CALENDA, ITALIA GIOCA IN ATTACCO CON OBBLIGO ETICHETTA RISO E PASTA

13 febbraio 2018- 12:33

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Importante partenza oggi dell'obbligo di indicazione dell'origine della materia prima in etichetta per il riso e per la pasta. E' una buona notizia per agricoltori, aziende e consumatori. L’industria italiana deve giocare in attacco la partita della qualità e della trasparenza. Su questi valori si fonderà sempre di più la competitività del Made in Italy". Ad affermarlo in una nota è il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda in merito all’entrata in vigore dei decreti firmati insieme al Ministro Maurizio Martina.