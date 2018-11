3 novembre 2018- 15:59 Alimenti: Centinaio a Oms, non si tocchino prodotti Made in Italy

Roma, 3 nov. (AdnKronos) - "Non si tocchino i prodotti Made in Italy. Continuare a discutere sulla reintroduzione di indicatori di nocività sugli alimentari, le cosiddette 'etichette a semaforo', sulla base del contenuto di grassi, zuccheri e sale è veramente pretestuoso. Se alcuni Paesi presso l’Oms non vogliono ancora ragionare, dopo che a settembre è stata adottata una risoluzione che sottolinea invece che non esistono cibi 'sani o insalubri', ma solo 'diete sane o insalubri', allora daremo battaglia. È inaccettabile". Così il ministro delle Politiche Agricole, alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio. "Se anche l’Unesco ha dichiarato la Dieta Mediterranea Patrimonio immateriale dell’Umanità, come possiamo pensare che possa far male?", conclude.