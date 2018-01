ALIMENTI: COLDIRETTI, BENE RITIRO LATTE IN POLVERE FRANCESE (3)

14 gennaio 2018- 10:42

(AdnKronos) - L’Italia, sostiene la Coldiretti, ha svolto un ruolo di leader in Europa che ha portato all’emanazione di provvedimenti nazionali per indicare l’origine in etichetta che per ultimo hanno riguardato, il latte nei prodotti lattiero caseari, il grano impiegato nella pasta e il riso. Ma circa un quarto della spesa resta anonima e si tratta di consentire scelte di acquisto consapevoli ponendo fine a ritardi, omissioni e contraddizioni che, denuncia infine, la Coldiretti, obbligano in tutta Europa ad esempio ad indicare in etichetta l’origine della frutta fresca ma non in quella trasformata, per la carne ma non per i salumi ma anche per uova, miele ed olio di oliva e non per carne di coniglio o il pane.