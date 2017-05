ALIMENTI: COLDIRETTI, CON CALDO CILIEGIE E MELONI 15 GIORNI PRIMA (2)

13 maggio 2017- 10:18

(AdnKronos) - A preoccupare sono però , evidenzia la Coldiretti, i temporali violenti ed improvvisi che si sono manifestati anche con grandine che ha colpito a macchia di leopardo le coltivazioni, dalla frutta alla verdura fino ai vigneti sui quali si è abbattuto anche il gelo. Si tratta di una conferma dei cambiamenti climatici in atto che in Italia si manifestano con ripetuti sfasamenti stagionali ed eventi estremi anche con il rapido passaggio dalla siccità all’alluvione, precipitazioni brevi e violente accompagnate anche da grandine ma anche caldo torrido improvviso con pesanti effetti sull’agricoltura italiana che negli ultimi dieci anni ha subito danni per 14 miliardi di euro a causa delle bizzarrie del tempo. Lo sconvolgimento dei normali cicli stagionali impatta sull’economia e rappresenta una sfida anche per i consumatori nella scelta dei prodotti da mettere nel carrello. Ad essere smentiti - conclude la Coldiretti - sono anche i libri scolastici e i piu’ antichi proverbi come “a settembre il vino rende” considerato che nella Penisola la raccolta delle uve inizia oggi già ad agosto con circa un mese di anticipo rispetto a 30 anni fa, per effetto dell’aumento delle temperature.