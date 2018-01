ALIMENTI: COLDIRETTI, PER PATRIMONIO UNESCO PRIMA IL PROSECCO POI LA BAGUETTE

14 gennaio 2018- 12:15

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - "Se il presidente francese Emmanuel Macron vuole la baguette patrimonio dell’Unesco, come è già avvenuto per 'l'arte dei pizzaiuoli napoletani', l'ltalia puo’ sostenere con forza la richiesta per la tutela del Prosecco dopo quella ottenuta dallo Champagne nel 2015". E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che le bollicine italiane vendute all’estero sono state il doppio di quelle francesi nel 2017. La candidatura de 'Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene', sottolinea la Coldiretti, è stata presentata ufficialmente dall’Italia quasi un anno fa con la delibera del 26 gennaio 2017 della Commissione Nazionale per l’Unesco e ha tutte le carte in regola per giungere presto ad un conclusione positiva. Un atto di coerenza dopo l’iscrizione dei 'Coteaux, Maisons et Caves de Champagne' e 'Climats du vignoble de Bourgogne' nella Lista del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e precisamente nella categoria del 'Paesaggio organicamente evoluto'.