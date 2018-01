ALIMENTI: COLDIRETTI, PER PATRIMONIO UNESCO PRIMA IL PROSECCO POI LA BAGUETTE (2)

(AdnKronos) - Se per gli champenois si tutela insieme al paesaggio viticolo una tecnica di produzione, lavorazione e commercializzazione originale nata nel XVIII secolo, lLa richiesta italiana, dice la Coldiretti, riafferma il grande valore culturale e ambientale che l’agricoltura riveste in special modo in territori eccezionali come le colline di Conegliano e Valdobbiadene.Sono coinvolti 15 Comuni e oltre 3.000 agricoltori che, spiega la Coldiretti, operano su circa 5.000 ettari di vigneto. In termini di produzione vinicola sono stati prodotti 655.211 ettolitri di vino certificato come Docg. E' una zona di particolare pregio vitivinicolo e di grande attrazione turistica sotto la spinta del successo del Prosecco all’estero che traina le bollicine italiane che nel 2017 hanno realizzato il record di 360 milioni di litri esportati, con un aumento dell’11% delle spedizioni oltre frontiera delle bollicine italiane che consente di doppiare i cugini francesi.