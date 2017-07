ALIMENTI: COLDIRETTI VENEZIA, PER PASTA E RISO PASSO AVANTI VERSO IL VERO MADE IN ITALY (2)

24 luglio 2017- 17:10

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Uno sprint che arriva in un momento storico difficile per l’economia, che subisce concorrenza sleale, speculazioni ed importazioni selvagge: due prosciutti su tre venduti come italiani, ma provenienti da maiali allevati all'estero, ma anche un pacco di pasta su tre è fatto con grano straniero senza indicazione in etichetta, come pure 1 pacco di riso su 4, così i succhi di frutta o il concentrato di pomodoro le cui importazioni dalla Cina sono aumentate del 43% nel 2016 ed hanno raggiunto circa 100 milioni di chili, pari a circa il 20 per cento della produzione nazionale in pomodoro fresco equivalente", spiega. “L’obbligo di indicare in etichetta l’origine è una battaglia storica della Coldiretti che con la raccolta di un milione di firme alla legge di iniziativa popolare ha portato all’approvazione della legge n.204 del 3 agosto 2004 - conclude il presidente Giraldo - L’Italia sotto il pressing della Coldiretti ha fatto scattare il 19 aprile 2017 l’obbligo di indicare il Paese di mungitura per latte e derivati dopo che il 7 giugno 2005 era entrato già in vigore per il latte fresco e il 17 ottobre 2005 l’obbligo di etichetta per il pollo Made in Italy mentre a partire dal 1° gennaio 2008 l’obbligo di etichettatura di origine per la passata di pomodoro. Il percorso di trasparenza è iniziato ma ci auguriamo che possa al più presto essere messo in atto per tutte le produzioni, solo così potremo salvare le nostre imprese agricole e le nostre filiere a livello locale”.