ALIMENTI: DA PECORARO SCANIO PREMIO A BARACK E MICHELLE OBAMA E SAM KASS

9 maggio 2017- 10:51

Milano, 9 mag. - (AdnKronos) - Un premio per la capacità di aver innovato e portato qualità nelle cucine e nei giardini della Casa Bianca con l’introduzione di un orto biodinamico biologico. È il prestigioso riconoscimento consegnato da Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro delle Politiche Agricole e dell'Ambiente, allo chef Sam Kass, principale consigliere della rivoluzione alimentare di Barack e Michelle Obama. Sul palco della Conferenza di apertura della terza edizione di Seeds&Chips presso la Fiera di Milano Rho, a consegnare la targa insieme accanto a Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e coordinatore del Comitato Scientifico della Fondazione Campagna Amica, era presente il presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo.Insieme hanno affidato a Sam Kass anche un riconoscimento che sarà consegnato all'ex Presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama e alla moglie Michelle, una targa per aver lanciato la campagna contro l’obesità negli Stati Uniti e diffuso uno stile di vita sano e a impatto zero, grazie anche all’orto realizzato alla Casa Bianca.