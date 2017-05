ALIMENTI: DA PECORARO SCANIO PREMIO A BARACK E MICHELLE OBAMA E SAM KASS (2)

(AdnKronos) - Sam Kass ha ringraziato confermando il suo impegno per il cibo biologico e a Km 0 e per i piccoli agricoltori. Ha firmato anche la petizione 'pizzaUnesco per riconoscere l'Arte dei pizzaiuoli napoletani come Patrimonio immateriale dell'Unesco'. Per Pecoraro Scanio "il lavoro di Barack e Michelle Obama e quello di Sam Kass, promosso e difeso alla Casa Bianca, è stato straordinario, soprattutto per la portata del messaggio lanciato alle famiglie americane e del mondo. L'orto biodinamico, creato e coltivato nel giardino della residenza presidenziale, è una vera bandiera dell’alimentazione e del cibo sani che ha mosso nuovi progetti di educazione alimentare negli USA. Verdura e frutta a km 0 hanno sapori buoni, autentici, fanno bene al corpo e alla mente e sono l'unica vera difesa contro la globalizzazione del cibo spazzatura".