7 novembre 2018- 17:08 Alimenti: Fao, ogni anno oltre metà frutta e ortaggi sprecati nel mondo

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Ogni anno più della metà della frutta e degli ortaggi prodotti a livello globale vengono persi o sprecati. Una fonte vitale di proteine, circa il 25% di tutta la carne prodotta, equivalente a 75 milioni di mucche, non viene consumata. A suonare il campanello d'allarme è la Fao che esorta i responsabili politici" a dare priorità alla riduzione della perdita e dello spreco alimentare come mezzo per migliorare l'accesso a cibo nutriente e sano". Infatti, si rileva nel rapporto 'Prevenire la perdita e lo spreco di nutrienti attraverso il sistema alimentare: azioni politiche per diete di alta qualità', una morte su cinque è da associarsi a diete di scarsa qualità.Il rapporto sottolinea che le diete di cattiva qualità rappresentano oggi per la salute pubblica una minaccia maggiore della malaria, della tubercolosi o del morbillo, mentre allo stesso tempo, circa un terzo di tutto il cibo prodotto per il consumo umano non raggiunge mai il piatto del consumatore. Il brief è stato preparato dal Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition in collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). Il rapporto fa notare che alimenti come frutta, verdura, semi, noci, latticini, carne e pesce sono ricchi di sostanze nutritive, ma sono anche altamente deperibili e quindi suscettibili di perdite in tutto il sistema alimentare.