7 novembre 2018- 17:08 Alimenti: Fao, ogni anno oltre metà frutta e ortaggi sprecati nel mondo (2)

(AdnKronos) - Per affrontare tutte le forme di malnutrizione e promuovere diete sane, rileva il membro del panel e Direttore Generale della Fao, José Graziano da Silva, "dobbiamo mettere in atto sistemi alimentari che aumentino la disponibilità, l'accessibilità e il consumo di alimenti freschi e ricchi di nutrienti per tutti. Adottando azioni specifiche per ridurre le perdite e gli sprechi di alimenti freschi e il cibo nutriente è una parte fondamentale di questo sforzo ". Il brief propone una serie di azioni politiche nell'intero sistema alimentare: educare le parti interessate; porre l'attenzione sui cibi deperibili; migliorare le infrastrutture pubbliche e private; incoraggiare l'innovazione; e colmare la mancanza di dati e le lacune di conoscenza sulle perdite e sui rifiuti alimentari. Il membro del panel e Presidente della Public Health Foundation of India (PHFI), Srinath K. Reddy, ha accolto con soddisfazione le note informative ed ha affermato: "le azioni politiche del gruppo globale mostrano come la riduzione delle perdite e dello spreco alimentare possa svolgere un ruolo chiave nel miglioramento delle e diete povere e inadeguate di circa 3 miliardi di persone e sono spesso responsabili della persistente sotto-nutrizione, oltre che dell'aumento del sovrappeso e dell'obesità con il conseguente aumento delle malattie non trasmissibili".