18 ottobre 2018- 18:19 Alimenti: Findus, verdure 100% italiane per minestrone

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Findus, parte del gruppo Nomad Foods e leader in Italia nel mercato dei surgelati, compie un ulteriore passo in avanti nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane scegliendo per il proprio minestrone verdure 100% italiane, coltivate in modo responsabile. Un percorso intrapreso già da tempo, con l’inserimento di ingredienti Dop e Igp, come la patata del Fucino IGP, il basilico genovese DOP e la cipolla rossa di Tropea Calabria IGP. Le verdure vengono coltivate solo in pieno campo, mai in serra, e seguendo il calendario di madre natura, raccogliendo i prodotti nel momento di perfetta maturazione e surgelandoli in breve tempo per poter preservare la qualità organolettica e nutrizionale. La coltivazione delle materie prime avviene solo nelle aree vocate, quelle zone dove si verificano condizioni ottimali per una determinata coltivazione. Findus è il primo attore di marca del mercato dei vegetali surgelati, con una quota a valore del 23,6% e in crescita nell’ultimo anno. Oggi per l’azienda i vegetali rappresentano circa il 55% dei volumi, coprendo quasi un terzo del fatturato aziendale e sono consumati da 13 milioni di famiglie. È lo stabilimento di Cisterna di Latina, in provincia di Latina, il cuore pulsante della produzione, è qui che vengono lavorate 48 mila tonnellate di vegetali e si producono l’80% dei volumi dell’azienda. “Findus ha fatto la storia del mercato dei surgelati e ha sempre considerato la qualità come valore fondante della sua mission - spiega Steven Libermann, General Manager Findus Italia - qualità è un concetto dinamico che abbraccia filiera produttiva, provenienza e sostenibilità. Come leader nel settore alimentare è infatti nostro dovere fornire prodotti nutrienti e di alta qualità, usando in maniera responsabile le risorse a nostra disposizione e minimizzando gli sprechi".