ALIMENTI: FOOD DELIVERY, HAMBURGER AI PRIMI POSTI, MARGHERITA IL PIATTO PIù SCELTO

19 luglio 2017- 13:09

Treviso, 19 lug. (AdnKronos) - Sono gli hamburger, nel loro complesso, i più ordinati da asporto dagli italiani secondo i dati emersi. Rappresentano quasi il 23% del totale degli ordini effettuati su Foodracers, (la startup 100 pc italiana che permette di ordinare tramite app) nelle diverse tipologie, dal semplice panino di carne di manzo e verdure al cheesburger, al vegetariano al chickenburger, passando per le varianti gourmet che i tanti ristoranti in accordo con la startup offrono nelle varie città interessate.Italiani in cerca d’America? Non del tutto, perché al secondo posto negli ordini troviamo la pizza con circa il 22% del totale. E la margherita, simbolo dell’enogastronomia italiana nel mondo, è al primo posto in valore assoluto come piatto più ordinato da asporto. La pizza più amata raggiunge da sola (oltre 5.000 consegnate) la metà del totale degli hamburger (oltre 10.0000). La seconda pizza più amata? La Diavola, a testimonianza che il salamino piccante è nel cuore dei consumatori.