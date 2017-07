ALIMENTI: FOOD DELIVERY, HAMBURGER AI PRIMI POSTI, MARGHERITA IL PIATTO PIù SCELTO (3)

19 luglio 2017- 13:09

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Quando hai voglia di una buona birra, fresca e magari artigianale, ma non vuoi uscire di casa che si fa? Oltre 100 italiani hanno pensato di farsi recapitare a casa semplicemente una o due pinte. E il gelato? Curioso, ma la collaborazione con catene come Grom o produttori locali ha innestato la modalità di consegna a domicilio del gelato. Il gusto più richiesto? La vaniglia.Nelle grandi metropoli, i servizi di "delivery on demand", di consegna a domicilio, sono sempre più diffusi. Foodracers, una startup innovativa nata a Treviso, 100% italiana che ha lanciato il sito e la app a gennaio 2016 e vanta già oltre 95.000 ordini consegnati in 18 città, ha scelto di portare il servizio in tutti i capoluoghi di provincia italiani, spesso trascurati, diventando così un punto di riferimento a livello territoriale, lanciando la sfida ai colossi multinazionali. A effettuare le consegne è una squadra di "racers" selezionati, persone che mettono a disposizione il loro tempo libero, senza vincoli di orari, per il "food delivery" nella logica della sharing economy.Le città su cui è già attivo Foodracers sono: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mestre, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, San Donà di Piave, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vicenza.