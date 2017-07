ALIMENTI: FOOD DELIVERY, HAMBURGER AI PRIMI POSTI, MARGHERITA IL PIATTO PIù SCELTO (5)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - La scelta di premiare le città italiane, anche quelle minori, sta dando risultati positivi, tanto è vero che grandi catene come Roadhouse Grill, Old Wild West o Grom hanno già stretto con Foodracers rapporti di collaborazione a livello nazionaleFondata nel gennaio 2016, a oggi Foodracers vanta oltre 95.000 ordini consegnati / 190 racers attivi e 450 in attesa di iniziare / 550 ristoratori affiliati e altre 200 richieste al vaglio.