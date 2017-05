ALIMENTI: ICE ACCOMPAGNA OLTRE 200 OPERATORI ESTERI ALLA V EDIZIONE DI 'TUTTOFOOD'

8 maggio 2017- 12:32

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - L’industria agroalimentare italiana si conferma la seconda del Paese dopo quella meccanica. Il peso totale del fatturato agroalimentare nel 2016 (132 miliardi di Euro per l’industria alimentare +55 miliardi di Euro stimati per il primario agro-zootecnico) rappresenta l’11,3% sui 1.672 miliardi del pil nazionale. Ottimi risultati anche sul fronte dell’export dove sono stati registrati, nell’anno passato, quasi 39 miliardi di euro con un aumento del 4%. L’Agenzia Ice, con l’obiettivo di supportare Fiera Milano nel processo di internazionalizzazione di Tuttofood, si legge in una nota, organizza quest’anno un incoming in fiera di 184 operatori provenienti da Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Vietnam, Corea del Sud, Israele, Hong Kong, Polonia, Romania e Moldavia. Inoltre supporta logisticamente 780 buyers selezionati da Fiera Milano.