ALIMENTI: ICE ACCOMPAGNA OLTRE 200 OPERATORI ESTERI ALLA V EDIZIONE DI 'TUTTOFOOD' (2)

8 maggio 2017- 12:32

(AdnKronos) - Nei 4 giorni della manifestazione, l’Ice è presente con uno stand per fornire assistenza alle aziende italiane interessate ad ampliare le proprie opportunità commerciali all’estero anche tramite incontri informativi. Nella prima giornata di Tuttofood, verrà siglato un importante accordo con la più importante catena della grande distribuzione americana: Walmart. Il presidente dell’Agenzia Ice Michele Scannavini e la Vice Presidente Dry Grocery di Walmart Silvia Kawas, firmeranno l’8 maggio un’intesa per la promozione di prodotti autentici italiani nella rete capillare della catena americana (ore 14:30 presso la sala R75 della Fiera Milano di Rho).In concomitanza con Tuttofood, è prevista inoltre una seconda azione promozionale nell’ambito dell’iniziativa Territori-Eventi (Discover the Authentic Italian Taste) per ulteriori 60 operatori provenienti da Australia, Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Venezuela, Cuba, Etiopia, Tanzania, Angola, Ghana, Mozambico, Estonia, Turchia, Taiwan, Hong Kong. Per questi buyer, nell’intento di valorizzare le produzioni enogastronomiche italiane, sono state programmate, oltre che b2b in fiera, delle visite guidate a stabilimenti produttivi e punti vendita della grande distribuzione organizzata.