ALIMENTI: INVIATI DECRETI ETICHETTA ORIGINE PASTA E RISO A BRUXELLES

8 maggio 2017- 12:26

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Il governo ha avviato la procedura formale di notifica dei decreti dei Ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo economico Carlo Calenda per l'introduzione in Italia dell'obbligo di indicazione della materia prima per riso e grano/pasta. I provvedimenti, secondo quanto si apprende, sono stati inviati ora all'esame della Commissione Ue.In particolare i decreti prevedono per il riso l'indicazione del luogo di coltivazione, di lavorazione e di confezionamento. Se le tre fasi si svolgono in uno stesso Paese si può utilizzare la dicitura ad esempio "origine del riso: Italia". Per i pacchi di pasta secca si prevede il luogo di coltivazione del grano e quello di provenienza della semola.