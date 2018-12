28 dicembre 2018- 17:40 Alimenti: Pesce, accordo Icqrf-Unionbirrai valorizza produzione eccellenza

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "L’accordo consente di tutelare e valorizzare una produzione di eccellenza, che si è sviluppata negli ultimi anni grazie allo spirito imprenditoriale di giovani agricoltori e artigiani in particolare nelle aree interne, con una spinta delle economie locali in chiave sostenibile. Rafforziamo così un modello di collaborazione istituzionale per la crescita di competenze, la trasparenza del mercato e nuove opportunità occupazionali". Ad affermarlo in una nota è il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce, in merito all'accordo a tutela della Birra Artigianale, firmato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e l'Associazione Unionbirrai.