23 maggio 2019- 13:08 Alimenti: siglata intesa Mipaaft-Plasmon per prodotti per infanzia (2)

(AdnKronos) - Si parla del latte del Trentino fino al grano della Puglia, ma anche frutta, cereali, ortaggi che verranno acquistati da Plasmon per prodotti alimentari che provengono in via esclusiva dalla filiera italiana e che verranno presto certificati con un apposito bollino. "Con Plasmon - commenta il General Manager di Heinz Kraft Italia - stiamo lavorando in Italia da tantissimi anni e vogliamo continuare ad investire sulla materia prima italiana e sul Made in Italy; ma anche sulla ricerca e sulla corretta alimentazione dei bambini italiani. I nostri obiettivi - conclude - sono gli stessi".