31 ottobre 2019- 15:11 Alimenti: Treviso, al via il gran finale della Tiramisù World Cup 2019

Treviso, 31 ott. (Adnkronos) - Inizia il lungo week-end della “sfida più golosa dell’anno”: da venerdì 1° novembre a domenica 3 novembre in piazza dei Signori, nella “green-house” allestita per l’occasione nel cuore di Treviso. I Campioni 2019 volano in Brasile, per la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Dopo “Bibione e Venezia Orientale - Summer Selections” (22 e il 23 giugno), dopo le “Friuli Venezia Giulia Selections” a Villa Manin di Passariano (21 e 22 settembre) e dopo le “European Selections” a Bruxelles (dall’11 al 14 ottobre), arriva il Grand Final della Tiramisù World Cup 2019.Due giorni di selezioni, le ultime, venerdì 1 e sabato 2 novembre, poi le semifinali nella mattinata di domenica 3 novembre e quindi la finalissima dalle ore 15. Questo il programma della tre-giorni che chiude l’edizione 2019 della TWC, per la prima volta itinerante in Italia e in Europa. Centinaia di chef amatoriali (rigorosamente non professionisti) si sono già dati battaglia a suon di mascarpone e savoiardi, e in questo week-end c’è l’ultima possibilità per accaparrasi un posto nelle semifinali, chi nella ricetta originale (uova, mascarpone, zucchero, savoiardi, caffè e cacao) e chi in quella creativa (con la possibilità di aggiungere fino a tre ingredienti e sostituire il biscotto).