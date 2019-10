31 ottobre 2019- 15:11 Alimenti: Treviso, al via il gran finale della Tiramisù World Cup 2019 (3)

(Adnkronos) - "Il tiramisù rappresenta non solo un'eccellenza della cucina trevigiana ma una vera e propria attrazione turistica - dice Lavinia Colonna Preti, assessore ai Beni culturali e al Turismo di Treviso - Sono tantissimi, infatti, i visitatori italiani e stranieri che all'arrivo in città chiedono di assaggiare il nostro dolce, reso ancor più mitico dalle leggende e dagli aneddoti sulle sue origini e dalle centinaia di varianti possibili. La fama del tiramisù ha raggiunto dimensioni planetarie, ecco perché possiamo parlare di una vera e propria coppa del mondo dedicata. Francesco Redi è stato bravissimo a credere in questo progetto, riuscendo a coniugare spettacolo e tradizione, professionalità e folclore".Secondo Federico Caner, assessore al Turismo della Regione Veneto: "Creatività, genuinità ed eccellente qualità dei prodotti sono alla base di quello che è probabilmente il dolce più conosciuto al mondo e a ben guardare questi ingredienti sono anche quelli che caratterizzano l’offerta turistica veneta. E se l’enogastronomia é di fatto uno dei motori trainanti dell’ospitalità della nostra regione, probabilmente nessun prodotto può meglio del Tiramisù rappresentare il Veneto a livello planetario".