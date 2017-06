ALITALIA: 39 VOLI SPECIALI PER PORTARE TIFOSI JUVENTINI A CARDIFF

1 giugno 2017- 15:12

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - In vista della finale di Cardiff, fra il 2 e il 3 giugno Alitalia effettuerà 39 voli speciali per trasportare, oltre alla squadra, migliaia di tifosi bianconeri che assisteranno al match del Millennium Stadium fra la formazione italiana e la squadra del Real Madrid. Ad annunciarlo è la compagnia. I voli speciali Alitalia decolleranno da sei aeroporti nazionali: Torino, Verona, Milano Malpensa, Bologna, Roma Fiumicino e Catania. Verrà impiegato anche un Airbus A330, aeromobile di lungo raggio, per consentire maggiore capienza. In totale Alitalia trasporterà oltre 3.700 passeggeri nella capitale gallese.