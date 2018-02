ALITALIA: A GENNAIO LA PIù PUNTUALE AL MONDO, IN 2017 TERZA IN EUROPA

15 febbraio 2018- 13:45

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Con il 91,89% dei voli atterrati in orario, nello scorso mese di gennaio Alitalia è risultata la compagnia più puntuale al mondo. A certificarlo sono i dati di FlightStats, autorevole società indipendente Usa, che ogni mese stila la classifica di tutte le compagnie aeree per puntualità. I dati di gennaio seguono quelli relativi all’intero 2017 che, sottolinea l'aviolinea in una nota, confermano l’eccellente andamento operativo della compagnia italiana: con l’82,78% dei voli atterrati in orario, Alitalia si è posizionata al terzo posto fra le principali compagnie aeree europee (‘European Major Airlines’) e al sesto posto fra i principali vettori internazionali (‘Major International Airlines’). Con il risultato ottenuto nel 2017, la compagnia italiana prosegue sulla scia del sensibile miglioramento delle proprie performance operative rispetto ai due anni precedenti quando la puntualità in arrivo dei voli Alitalia si era attestata al 78,9% nel 2016 e al 75,3% nel 2015.