11 ottobre 2019- 17:08 Alitalia: a settembre ricavi +1,8%, passeggeri +3,6% su lungo raggio (2)

(AdnKronos) - Al 30 settembre, la liquidità della Compagnia era pari a 310 milioni di euro (a cui va aggiunto il deposito presso la Iata), contro i 361 milioni di euro di fine agosto. La riduzione di 51 milioni di euro è dovuta principalmente alla diminuzione del volume di biglietti prepagati, in linea con la normale stagionalità del settore.Nel periodo gennaio-settembre di quest’anno Alitalia si conferma la seconda compagnia aerea più puntuale in Europa con l’82,5% dei voli atterrati in orario. Lo certifica FlightStats, autorevole società indipendente Usa che stila la classifica della puntualità dei principali vettori mondiali, confrontando i dati di compagnie paragonabili per dimensioni e network.