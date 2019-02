1 febbraio 2019- 18:25 **Alitalia: Af-Klm, cda su offerta? no comment**

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - Air France - Klm continua a trincerarsi intorno ad un no comment sul dossier Alitalia. "Non facciamo commenti", spiega un portavoce del gruppo franco-olandese interpellato dall'Adnkronos sulla possibile convocazione di un consiglio di amministrazione per formalizzare l'eventuale impegno con Delta Air Lines per rilevare una quota di Alitalia. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Delta e Air France - Klm potrebbero presentare un'offerta per rilevare il 40% della nuova Alitalia: 20% per ciascun gruppo.