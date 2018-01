ALITALIA: AF-KLM, NON COMMENTIAMO RUMORS DI MERCATO

11 gennaio 2018- 15:35

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - Bocche cucite a Parigi su un eventuale interesse di Air France - Klm per Alitalia. "Non facciamo commenti su questi rumors di mercato", spiega all'Adnkronos un protavoce del gruppo franco-olandese in merito alle voci che parlano di un possibile interesse di Air France - Klm, insieme a Easyjet e Delta Air Lines, per rilevare il vettore italiano.