ALITALIA: AIR FRANCE - KLM, NO COMMENT SU IPOTESI CORDATA A 4

15 febbraio 2018- 16:24

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Bocche cucite a Air France - Klm sull'ipotesi circolata in queste ora su un'eventuale cordata a quattro che comprenderebbe oltre al gruppo franco-olandese anche la compagnia Usa Delta Airlines, il fondo Usa Cerberus e EasyJet. "Non facciamo alcun commento", sottolinea all'Adnkronos un portavoce di Air France - Klm.Comunque, secondo quanto spiegano fonti vicino al gruppo franco-olandese, un interesse di Air France - Klm per Alitalia c'è anche se viene ribadito che un'eventuale mossa potrebbe arrivare dopo l'esito delle elezioni del 4 marzo. Il gruppo franco-olandese, in questa fase, è interessato a capire il futuro di Alitalia nell'ambito della joint venture transatlantica che comprende oltre ad Air France -Klm e Delta anche la compagnia italiana.Il matrimonio mancato del 2008 e il divorzio consumato nel 2014 quando la compagnia transalpina è uscita definitivamente dal capitale di Alitalia ad un costo elevato, bruciano ancora e 'obbligano' il gruppo franco-olandese a muoversi con la massima cautela . "La preoccupazione di Air France - Klm è chiaramente di contrastare le velleità di Lufthansa" anche nel timore di diventare 'un attore marginale' nei cieli europei con il rafforzamento dei due principali concorrenti Iag e il gruppo tedesco "e di evitare esborsi eccessivi". Proprio per questo l'ipotesi di una cordata non è da escludere.