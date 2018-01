ALITALIA: AIR FRANCE-KLM, NO COMMENT SU INCONTRO CON COMMISSARI (2)

18 gennaio 2018- 19:51

(AdnKronos) - Se a Roissy non si va oltre un laconico 'no comment', nulla trapela neanche dal quartier generale di Alitalia. L'incontro che si sarebbe svolto a Parigi tra i commissari straordinari e i rappresentati di Air France sarebbe servito a sondare le intenzioni e l'interesse del colosso franco-tedesco nella partita della vendita di Alitalia. Secondo indiscrezioni, finora, Air France-Klm avrebbe solo manifestato interesse e avrebbe chiesto di accedere alla data room per vedere le carte della compagnia per decidere poi le mosse successive. Sabato scorso, la compagnia ha ufficialmente smentito di aver presentato un'offerta. Quello che è certo è che la potenziale discesa in campo di Air France ha smosso decisamente le acque in un quadro che fino a una decina di giorni fa vedeva Lufthansa, che comunque ha presentato un'offerta non ritenuta soddisfacente, con le maggiori chance per aggiudicarsi la posta in gioco.La partita rimane, dunque, ancora aperta. Il mandato affidato al Governo ai commissari è quello di approfondire le manifestazioni di interesse prima di avviare una negoziazione in esclusiva per poi procedere velocemente in presenza di un'offerta "solida e credibile".