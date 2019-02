8 febbraio 2019- 11:02 Alitalia: Air France-Klm si sfila? no comment da gruppo

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - Bocche cucite da Parigi su un eventuale abbandono del progetto Air France - Klm - Delta Air Lines per Alitalia, che il gruppo franco-olandese tra l'altro non ha mai ufficialmente confermato. "Non facciamo nessun commento", sottolinea all'Adnkronos un portavoce del gruppo in merito a quanto riportato dalla stampa che oggi segnalava che Af-Klm avrebbe deciso di sfilarsi dalla partita per il salvataggio di Alitalia a causa "di motivi politico-istituzionali".