ALITALIA: AIR FRANCE-KLM STUDIA DOSSIER MA EVENTUALI MOSSE DOPO VOTO (2)

7 febbraio 2018- 18:01

(AdnKronos) - "Ad Air France-Klm - rileva un'osservatore- si guarda anche al futuro dell'alleanza transatlantica. Certo Alitalia, ormai è un membro associato e non partecipa alla governance, ma c'è incertezza in prospettiva sulla presenza o meno di Alitalia nella joint venture. Alitalia, nel caso in cui venisse selezionata l'offerta di Lufthansa, entrerebbe in Star Alliance" e questo avrebbe delle ripercussioni per Air France e Delta.Una cosa è certa. "Air France - Klm è conscia delle difficoltà del dossier" anche perché pesa il nodo occupazionale: c'è chi paventa il rischio, anche se finora smentito, di esuberi di personale. L'incognita delle elezioni, inoltre, potrebbe essere un altro fattore a rendere un'eventuale trattativa tutta in salita. Il ricordo di quanto avvenne nella campagna elettorale per le politiche del 2008 è ancora vivo: "già non è facile di per sé in tempi normali ma sotto elezioni diventa tutto molto più complicato", rileva un'osservatore. Insomma, "il clima attualmente non è propizio per una negoziazione di questo tipo a causa del contesto elettorale".Nel merito del progetto industriale, una cosa è certa: "c'è una complementarità - sottolineano le fonti interpellate - in termini di network" tra Air France-Klm e Alitalia. Il mercato italiano "è uno dei più appetibili e resta il terzo in Europa. E' sicuramente interessante e sarebbe un peccato che Air France-Klm si lasciasse scappare questa opportunità".