ALITALIA: ALIBABA, BENE ACCORDO, AVANTI CON VALORIZZAZIONE MADE IN ITALY

13 giugno 2017- 16:52

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - “Siamo orgogliosi di ospitare la compagnia di bandiera sulle nostre piattaforme e, con l’apertura dello store ufficiale su Alitrip (Fliggy), rafforzare ulteriormente il legame tra Cina e Italia". A dichiararlo è Rodrigo Cipriani Foresio, managing director Alibaba Group per il Sud Europa. "Il turismo - afferma- rappresenta uno dei punti di forza del nostro Paese e, attraverso Alitrip (Fliggy), diamo l’opportunità agli operatori di accedere a centinaia di milioni di utenti cinesi che acquistano online i propri viaggi". "Questo nuovo importante accordo con Alitalia - prosegue Cipriani Foresio - ci permette di proseguire nel nostro percorso di valorizzazione e promozione del Made in Italy e delle bellezze artistiche e naturali del suo territorio iniziato un anno fa con l’Italian Pavillion, il padiglione online interamente dedicato al meglio dei brand e prodotti italiani sulle piattaforme di Alibaba, seguito dall’accordo tra Alibaba Group e Enit che, a febbraio 2017, hanno sottoscritto un importante protocollo d’intesa per promuovere la ricchezza del territorio italiano su Alitrip (Fliggy)". "Inoltre, in questi giorni siamo impegnati in una crociera per far conoscere l’ecosistema di Alibaba e condividere le best practice tra merchants di tutto il mondo, tra cui una decina italiani”, conclude Cipriani Foresio.