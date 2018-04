26 aprile 2018- 18:31 Alitalia: altri sei mesi per la vendita, Lufthansa chiede ristrutturazione/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Ma la prospettiva di un ridimensionamento di Alitalia mette in allarme i sindacati, che oggi pomeriggio hanno concordato con l'azienda una nuova proroga al 31 ottobre prossimo il contratto di lavoro dei dipendenti Alitalia, in scadenza il 30 aprile prossimo. La proroga è avvenuta senza alcuna modifica di istituti e voci contrattuali. La compagnia e i sindacati, ad eccezione dell'Usb, hanno firmato anche nei giorni scorsi nuova cigs fino al 31 ottobre prossimo per 1480 unità full time equivalent. “Le ricette, adottate dalle diverse gestioni negli ultimi 10 anni, di taglio del perimetro aziendale, in termini di flotta e forza lavoro si sono dimostrate fallimentari ed è ora di accantonarle”, sostiene il coordinatore nazionale della Filt Cgil Fabrizio Cuscito. “Nelle tre pesanti ristrutturazioni sono già usciti circa 10 mila lavoratori ed i contratti del personale di volo e di terra sono diventati i più bassi delle medie europee”. "La Uiltrasporti non fa il tifo per nessuno – dice il segretario generale Claudio Tarlazzi - ma certamente lo faremo per chi presenterà il progetto migliore per i lavoratori e per il Paese. Un piano fatto solo di tagli non può essere un progetto di sostegno alle esigenze dell’Italia". E, per questo, va definitivamente accantonata "qualsiasi ipotesi di spacchettamento e di ridimensionamento delle attività e degli organici Alitalia”.