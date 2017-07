ALITALIA: ANAC ARCHIVIA SEGNALAZIONE CODACONS SU CONFLITTO INTERESSI LAGHI

14 luglio 2017- 14:13

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - - L'Anac archivia la segnalazione del Codacons in merito ad un presunto conflitto di interessi in capo al commissario straordinario della compagnia, Enrico Laghi. A comunicarlo è il Mise in una nota. Con delibera del 13 lugli, l’Anac, riferisce il ministero, si è pronunciata su una segnalazione del Codacons in merito ad un presunto conflitto di interessi in capo ad Enrico Laghi, nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2017 nell’ambito della terna commissariale preposta alla amministrazione straordinaria di Alitalia". L’Anac ha rilevato la propria incompetenza e archiviato la segnalazione. Anac ha tuttavia sollevato dubbi sulla corretta applicazione della normativa che regola il regime di incompatibilità dei commissari e ha rimesso alla valutazione del ministro dello Sviluppo economico la verifica della legittimità dell’atto di nomina. Il ministero dello Sviluppo economico, fino ad oggi non coinvolto nel procedimento instaurato presso l’Anac, comunicherà all’Autorità la documentazione comprovante i presupposti per l’atto di nomina e le valutazioni effettuate ai fini della verifica in ordine all’assenza di profili di incompatibilità e provvederà ad investire della questione anche l’Avvocatura dello Stato, attesa la pendenza di un ricorso avanti al Tar, avverso l’atto di nomina.