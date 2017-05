ALITALIA: ANP, C'è INTERESSE DA COMPAGNIE STRANIERE

3 maggio 2017- 15:25

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - Alcune compagnie aeree internazionali sono interessate a un'eventuale acquisizione di Alitalia. A riferirlo è l'Associazione nazionale piloti che avrebbe raccolto l'interesse di un paio di aviolinee. All'indomani del commissariamento della compagnia, l'associazione, innanzitutto, "prende favorevolmente atto che l’evoluzione della vicenda Alitalia è stata instradata sul percorso del commissariamento, come chiesto da settimane, quale soluzione per un definitivo ancorchè doloroso tentativo di turnaround contabile". Per l'Anp, "e’ bene ora che a questo processo si affianchino anche un’azione di responsabilità verso i precedenti manager del vettore, al fine di chiarire i contorni di una vicenda tenuta celata per mesi e emersa nella sua cocente gravità solo nelle ultime settimane". L’Anp, tuttavia, "si propone - sottolinea - come soggetto attivo delle controparti aziendali secondo due pilastri di intervento: un processo di attivazione di soluzioni operative che potranno essere formulate alla struttura dei Commissari, previa loro capacità e volontà di ascolto; il convogliamento, all’interno delle prossime manifestazioni di interesse su Alitalia, di offerte di acquisto del vettore, già pervenute all’Associazione da parte di soggetti terzi internazionali". L'Anp, dunque, "si propone come soggetto attivo di affiancamento nella crisi Alitalia, secondo regole del gioco e comportamenti innovativi quanto diversi dall’operato sin d’ora".