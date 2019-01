21 gennaio 2019- 12:51 Alitalia: Anp, non c'è più tempo da perdere, è ora scelte

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - Per il salvataggio di Alitalia "non c'è più tempo da perdere, è arrivato il momento delle scelte". Ad affermarlo il presidente dell'Associazione Nazionale Piloti, Marco Veneziani, per il quale "il Governo e i commissari straordinari della compagnia devono arrivare a una decisione entro la fine di questo mese" per la scelta del potenziale partner e per la predisposizione del nuovo piano industriale. Tra Lufthansa e Delta-Air France, "e' evidente, come nel 2008, che siamo di fronte a bivio ma, a differenza di allora, non vediamo altre alternative". "Alitalia continua a perdere 1,5 milione al giorno e i soldi stanno per finire. Bisogna fare presto perché non dobbiamo arrivare con l'acqua alla gola", avverte ancora Veneziani. "Purtroppo, dal Governo tutto tace e questo - sottolinea - non va bene. Aspettiamo ora una convocazione entro gennaio".