26 ottobre 2018- 17:33 Alitalia: Anp, non ci sono esuberi comandanti e piloti

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - "Non ci sono esuberi di comandanti e piloti". Ad affermarlo è il presidente dell'Associazione Nazionale Piloti, Marco Veneziani, in una lettera inviata oggi ai rappresentanti di Alitalia. "All'Anp non risultano esserci esuberi di personale navigante tecnico, anche come da voi dichiarato nella riunione del 25 ottobre. Inoltre - scrive Veneziani - nei mesi scorsi, sono stati da voi assunti dei piloti, il che conferma la nostra tesi di incongruenza di tale procedura". Alla luce di questo, il presidente di Anp chiede di "sospendere la cassa integrazione inerente la categoria dei piloti".