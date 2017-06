ALITALIA: APERTA DATA ROOM, OFFERTE NON VINCOLANTI ENTRO 21/7/ADNKRONOS (2)

26 giugno 2017- 18:12

(AdnKronos) - Una scrematura, quella operata a partire dal 5 giugno scorso, che, comunque, avrebbe aperto le porte della data room a grandi compagnie Lufthansa, Etihad, Delta, British Airways, ma anche alle 'regine' delle low cost come Ryanair, il cui ceo Michael O'Leary sarà domani a Roma e terrà una conferenza stampa, ed EasyJet. Si guarda poi anche alle mosse di Air France che non avrebbe presentato la manifestazione di interesse ma che potrebbe scendere in campo in uno step successivo dal momento che la procedura contempla questa opzione. Oltre altre compagnie aeree, ci sarebbero anche società di handling e fondi. Da oggi, dunque, i pretendenti potranno esaminare, con il vincolo di riservatezza, le informazioni utili a formulare l'offerta non vincolante mentre non hanno accesso a dati sensibili come quelli commerciali. Sulla base delle risposte che arriveranno dal mercato, sarà definito il nuovo piano industriale. Si apre poi una nuova fase che dovrebbe portare alla presentazione delle offerte vincolanti entro ottobre.