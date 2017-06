ALITALIA: APRE 'STORE' SPECIALIZZATO SU ALIBABA

13 giugno 2017- 12:34

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Alitalia sbarca su Alibaba. La Compagnia italiana ha aperto uno store specializzato su Alitrip (conosciuto anche come Fliggy), il portale per l’acquisto di voli e viaggi del colosso cinese dell’e-commerce. I passeggeri cinesi che volano con Alitalia avranno così a disposizione un sito dedicato dove poter organizzare e acquistare i propri voli verso l’Italia, l’Europa e le numerose altre destinazioni servite dalla Compagnia in tutto il mondo.Con centinaia di milioni di utenti Internet, sempre più passeggeri cinesi pianificano i propri viaggi online e grazie a questo nuovo store la Compagnia italiana avrà accesso al vasto mercato del turismo in Cina. Secondo gli ultimi dati Istat disponibili, il numero delle presenze di turisti cinesi in Italia nel 2015 ha superato i 5,3 milioni. Il China International Travel Service (Cits), uno dei principali operatori del mercato turistico e rappresentante commerciale di Alitalia nel Paese, ha contribuito all’apertura dello store della Compagnia italiana su Alitrip.Da giugno 2016, Alitalia opera un volo quadrisettimanale tra Pechino e Roma con aerei Airbus A330 che dispongono di 250 posti divisi in tre classi (Business, Premium Economy ed Economy) e che presentano allestimenti di cabina completamente rinnovati, oltre al servizio di connettività WiFi per Internet, email e telefonate. A bordo di tutti i voli tra Pechino e Roma sono inoltre presenti due assistenti di volo che parlano mandarino per assistere al meglio i passeggeri cinesi. I viaggiatori in arrivo da Pechino possono proseguire con i voli Alitalia verso oltre 50 destinazioni in Italia, Europa, Medio Oriente e Nord Africa, con comode coincidenze presso l’hub di Roma Fiumicino che ha ottenuto il 'Welcome Chinese Certification', l’unico standard di ospitalità dedicato ai turisti e approvato dalle autorità cinesi.