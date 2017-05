ALITALIA: ARRIVA BANDO, PUBBLICAZIONE ON LINE IN SERATA

17 maggio 2017- 16:16

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Ai nastri di partenza la procedura di vendita di Alitalia. Come da programma, a 15 giorni dall'avvio dell'amministrazione straordinaria e dopo il via libera che arriverà dall'incontro tra Governo e i commissari straordinari al ministero dello Sviluppo economico, nella tarda serata di oggi verrà pubblicato online sul sito Alitalia in amministrazione straordinaria il bando di gara che darà disco verde alla presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei potenziali acquirenti della compagnia. Quello atteso oggi è un bando ad ampio spettro, come più volte hanno spiegato i commissari, e aperto a tutte le soluzioni: ristrutturazione della compagnia, acquisto nel suo complesso o il cosiddetto 'spezzatino' con acquisti di rami della società. Il bando prevederà anche la partecipazione di cordate. Sui possibili investitori, i riflettori si puntano anche in Estremo Oriente. Si parla, infatti, di un possibile interesse di compagnie cinesi come Air China e Hainan (della quale si era anche parlato prima dell'operazione poi conclusa con Etihad). All'incontro al ministero dello Sviluppo Economico parteciperanno i ministri dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, e delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, e i commissari Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari. Intanto, è alla stretta finale anche il beauty contest per la scelta degli advisor e la nomina avverrà entro la settimana. Cinque i candidati in corsa: Merrill Linch, Lazard, Mediobanca, Rothschild e Citigroup.