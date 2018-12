4 dicembre 2018- 18:55 Alitalia: arriva proroga prestito, Di Maio convoca sindacati/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Un progetto che per i sindacati è ancora avvolto nelle nebbie e che presenta troppe incognite. E' per questo che le sigle di categoria hanno intensificato il pressing sul Governo, chiamando anche in causa le Ferrovie, per tornare al Mise dopo il primo incontro, il 12 ottobre scorso, durante il quale il ministro Di Maio aveva annunciato l'apertura di un tavolo permanente su Alitalia. Ma i tempi lunghi per la nuova convocazione hanno alimentato il nervosismo dei sindacati. E, alla fine, tre sigle di categoria Filt-Cgil, Uiltrasporti e Ugl hanno rotto gi indugi per indire un'azione di mobilitazione per l'11 dicembre prossimo, con un presidio al Mise, proprio per chiedere l'immediata riapertura del tavolo. Al contrario, le altre organizzazioni, dalla Fit-Cisl alle associazione professionali di categoria Anpac, Anpav e Anp, sono rimaste su una posizione più attendista, decidendo di non scendere in campo. L'iniziativa, comunque, è stata però 'bruciata' sul tempo dalla convocazione di Di Maio per il 12 dicembre. Mobilitazione, avvertono Filt, Uiltrasporti e Ugl, sono 'congelata' in attesa dell'esito dell'incontro di mercoledì. "E' stato necessario minacciare la mobilitazione per farci convocare” e, dicono le tre sigle, “ci auguriamo - aggiungono che ciò non debba più ripetersi e che il pieno coinvolgimento della rappresentanza sindacale dei lavoratori sia vero e non effimero, diversamente, la prossima volta non faremo sconti sulla mobilitazione”. Ma ora l'attenzione si sposta sulle questioni di merito. E lungo è l'elenco delle questioni che mercoledì i sindacati metteranno sul tavolo: proroga del prestito ponte "al momento sostegno fondamentale per la nostra compagnia di bandiera, stato di avanzamento dei lavori di individuazione del partner straniero, contenuti delle offerte, vincolanti e non, ricevute dai commissari straordinari, piano industriale elaborato da FS e prospettive reali di investimenti e di sviluppo in termini occupazionali, regole di sistema del settore, tra le quali la conferma anche per il 2019 del finanziamento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e della legislazione di sostegno per il contrasto al dumping contrattuale.