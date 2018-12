4 dicembre 2018- 18:55 Alitalia: arriva proroga prestito, Di Maio convoca sindacati/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - "Ci aspettiamo di sapere se sono stati trovati investitori, se è stato individuato il partner industriale, se l’Antitrust si è espressa sul progetto di rilancio, quale sarà l’effettivo ruolo di Fs e attendiamo rassicurazioni rispetto alla salvaguardia dei livelli occupazionali e di reddito delle lavoratrici e dei lavoratori”, dice il segretario generale della Fit Cisl, Salvatore Pellecchia. E, ammonisce, "ribadiamo che in questa vicenda le fughe in avanti non servono a nessuno e di sicuro non giovano alle lavoratrici e ai lavoratori, i quali in questo periodo di commissariamento ce la stanno mettendo tutta per portare l’azienda in acque sicure”.Anche l'Anp, l'Associazione Nazionale Piloti, "accoglie favorevolmente l’incontro di mercoledì 12 dicembre presieduto dal ministro Luigi Di Maio presso il Ministero dello Sviluppo Economico, e lo giudica - dice il presidente Marco Veneziani - determinante per la compagnia e per il futuro progetto industriale”.