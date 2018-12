2 dicembre 2018- 12:47 Alitalia: attesa nomina commissario, su tavolo nodo proroga prestito/Adnkronos

Roma, 2 dic. (AdnKronos) - Si avvicina il tempo di nuove e imminenti decisioni per Alitalia. Mentre le Fs sono al lavoro sul 'Progetto Az', è, innanzitutto, atteso "a brevissimo", come ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio, l'arrivo del nuovo commissario che andrà a completare la terna, dopo l'uscita il 18 novembre scorso di Luigi Gubitosi approdato al vertice di Tim, insieme a Stefano Paleari ed Enrico Laghi. Ma, c'è un'altra scadenza che con il passare dei giorni diventa sempre più pressante e che è quella del 15 dicembre, termine entro il quale l'aviolinea in amministrazione straordinaria dovrà restituire il prestito ponte di 900 milioni di euro. L'ipotesi che circola, secondo fonti vicine al dossier interpellate, è quella di una nuova proroga, che potrebbe essere decisa con un decreto a stretto giro di posta. Sempre secondo i rumors che circolano, il termine potrebbe essere rinviato di un paio di mesi o, comunque, per la fine di gennaio. Insomma, il tempo utile per poter consentire alle Ferrovie di completare la predisposizione del nuovo piano ed avere, a quel punto, una più chiara visibilità dell'operazione che dovrà salvare e rilanciare Alitalia. Sul prestito ponte, la Ue ha da mesi puntato i propri fari. Giovedì scorso Di Maio ha incontrato a Bruxelles la Commissaria europea alla Concorrenza e ha assicurato che gli interventi che sta portando avanti il Governo saranno "operazioni di mercato". La situazione di incertezza che caratterizza questa fase alimenta il nervosismo e il pressing sul governo da parte dei sindacati, che in assenza di una convocazione al Mise, sono pronti, come hanno annunciato Cgil e Uil in primis, alla mobilitazione.