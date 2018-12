2 dicembre 2018- 12:47 Alitalia: attesa nomina commissario, su tavolo nodo proroga prestito/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Intanto, le Fs, alle quali il Mise, la settimana scorsa, ha dato il formale via libera all'offerta vincolante, stanno procedendo nella confirmatory due diligence per esaminare tutti i dati, che non era stato possibile prendere in visione precedentemente, oltre all'interlocuzione con i potenziali partner. Il cuore industriale del Progetto Az sarà rappresentato, come più volte ha spiegato l'ad Gianfranco Battisti, sullo sviluppo di sinergie aereo-treno, realizzando un'operazione intermodale di sistema tra aeroporti, stazioni e porti. Ma il progetto industriale delle Fs, come hanno messo nero su bianco nell'offerta vincolante, prevede, tra le condizioni poste, l'ingresso nella newco di un primario operatore internazionale che poi consenta alla holding di Villa Patrizi di ridurre la propria partecipazione nella compagnia. "Analizzando i modelli di business, la situazione economica e il mercato di riferimento, la conclusione è che, qualora il settore ferroviario volessero essere integrato a quello aereo, sarebbe meglio creare un sistema inclusivo tra le diverse compagnie e gli operatori ferroviari proprio per sfruttare al meglio la capacità intercontinentale e non un sistema esclusivo come quello Trenitalia-Alitalia", sostiene in un focus l'economista Andrea Giuricin.