ALITALIA: ATTESA PER OFFERTE, LE 18 DI DOMANI 'ORA X' PER APERTURA BUSTE

4 giugno 2017- 13:17

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - Cresce l'attesa in vista dell'ora x fissata per domani alle 18, quando scadrà il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei potenziali acquirenti di Alitalia. Come previsto dalla procedura, le buste dovranno arrivare presso lo studio del notaio Nicola Atlante a Roma, che quindi procederà all'apertura. A meno di 24 ore, i riflettori sono tutti puntati sull'esito di questo primo step del percorso di cessione della compagnia. Al momento, ufficialmente, non ci sono annunci e dichiarazioni da parte di possibili investitori interessati ad Alitalia. Ma secondo rumors circolati negli ultimi giorni, in campo potrebbe scendere l'americana Delta Airlines. Ma non solo. Una lettera potrebbe anche arrivare dai fondi di private equity interpellati dall'advisor finanziario Rothschild, come Indigo Capital e Cerberus. Non arrivano invece segnali nuovi da chi, fin dal'inizio, è stato considerato tra i principali candidati e cioè Lufthansa, che ha escluso un intervento non ritendendo il dossier Alitalia di proprio interesse. Anche un'altra compagnia 'papabile' come Ryanair non sembrerebbe intenzionata, stando sempre alle posizioni ufficiale, a partecipare alla partita.